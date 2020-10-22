В России могут временно заморозить цены на домашний интернет

Заморозить тарифы на домашний интернет до 1 июля 2021 года предложил депутат Госдумы Евгений Федоров. Инициатива связана с переходом большого количества людей на удаленку и ожидаемым повышением тарифов на домашний интернет.

Федоров напомнил, что недавний опрос операторов связи показал, что они ожидают повышения тарифов на свои услуги минимум на 10-20% в 2021 году. Это потребует от перешедших на дистанционную работу сотрудников, уже пострадавших от экономических трудностей, дополнительных затрат, подчеркнул он.

«В связи с этим прошу вас совместно с представителями рынка услуг связи рассмотреть возможность заморозить тарифы на домашний интернет в России, наличие которого стало для многих рабочей необходимостью, до 1 июля 2021 года», - говорится в письме в Минцифры, которое есть в распоряжении RT.

Ранее в компании, оказывающей услуги домашнего интернета, рассказали, что вынуждены поднимать цены из-за увеличившейся нагрузки на онлайн в период пандемии.