Эксперт объяснил, когда стоит менять летнюю резину на зимнюю

Летнюю резину стоит менять на зимний комплект, когда среднесуточная температура составляет около 5-7 градусов ниже нуля. Об этом рассказал автомобильный эксперт Егор Васильев.

«При этом не стоит забывать о том, что самые низкие температуры обычно характерны для вечернего, ночного и утреннего времени. Днем же асфальт может прогреваться до высоких температур, и зимние шины будут вести себя не так хорошо, как хотелось бы», - пояснил эксперт.

Василев добавил, что в межсезонье стоит учитывать фактор разницы температур и скорректировать стиль управления автомобилем. В этот период лучше ездить более спокойно и аккуратно.

«Безусловно, шины должны быть в нормальном состоянии: все шипы на месте, а остаточная высота протектора - не менее трех миллиметров, хотя для полноценной работы протектора лучше больше», - рассказал агентству «Прайм» Васильев.

Эксперт отметил, что важнейшим элементом безопасности на дороге является использование шин по сезону. Именно правильно подобранная резина удерживает автомобиль на дороге.