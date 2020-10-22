Гинцбург сравнил эффективность вакцины и лекарств от коронавируса

Лекарства от коронавируса никогда не смогут заменить вакцину от этого заболевания. Такое мнение высказал глава НИЦ имени Гамалеи Александр Гинцбург.

По его словам, рассматривать лекарства в качестве альтернативы прививкам неверно.

«Медикаменты лишь профилактируют и работают на разных стадиях инфекционного процесса», - сказал Гинцбург «Известиям».

Но, как добавил медик, лекарства и вакцина могут дополнять друг друга.

При этом он не исключил, что ситуация на уровне медикаментов против COVID-19 может принципиально измениться. Это произойдет после получения моноклональных антител в виде лекарственного препарата против возбудителя коронавируса.

В среду, 21 октября, Владимир Путин призвал развернуть вакцинацию от коронавируса по всей стране. Президент подчеркнул, что в РФ не планируется введение жестких ограничительных мер на фоне пандемии.

Напомним, что первая в мире вакцина от коронавируса «Спутник V» была разработана Министерством обороны РФ совместно с НИЦ имени Гамалеи. Гинцбург сказал, что серьезных побочных эффектов, кроме перечисленных в инструкции, у добровольцев, которые испытывают препарат, не наблюдается.