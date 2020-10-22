Корабль «Союз МС-16» включил двигательную установку на торможение

В Роскосмосе сообщили, что в 05:00:51 по московскому времени штатно прошла команда на включение двигателя корабля «Союз-МС-16» на торможение, он проработал более 4,5 минут.

«Для ее выполнения корабль разворачивается двигателем вперед по траектории полета», - говорится в сообщении на официальном паблике госкорпорации.

Пилотируемый корабль «Союз МС-16» с россиянами Анатолием Иванишиным и Иваном Вагнером, а также американцем Кристофером Кэссиди отстыковался от МКС перед возвращением на Землю в 02.32 по московскому времени.

После торможения корабль должен будет разделиться на отсеки. Ожидается, что в атмосферу Земли спускаемый аппарат войдет в 05.32 по московскому времени. Посадка ожидается в 05.55 по московскому времени в 147 километрах от казахстанского города Жезказган.