МВД Грузии: все заложники в банке в Грузии находятся на свободе

Все люди, захваченные в банке в грузинском городе Зугдиди, находятся на свободе. Об этом сообщили в МВД страны.

«В результате специальных полицейских мероприятий все заложники освобождены, их жизни и здоровью ничто не угрожает», - говорится в заявлении ведомства, передает «Sputnik Грузия».

Замминистра МВД Владимир Борцвадзе заявил, что ни один из заложников не пострадал. Отмечается, что преступник разыскивается.

Неизвестный, вооруженный автоматом и гранатой, днем в среду, 21 октября, захватил в заложники несколько десятков человек в отделении банка Грузии в Зугдиди - он требовал полмиллиона долларов и гарантии безопасности. По данным МВД Грузии, сотрудниками правоохранительных органов были освобождены не менее 43 заложников.