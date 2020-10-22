Киев в огне: кадры беспорядков в поддержку обвиняемых в убийстве Шеремета
После того, как подозреваемым продлили арест, активисты заблокировали все подъезды к суду, чтобы автозак не смог покинуть территорию.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
В Киеве прошли массовые беспорядки у здания Шевченковского суда, где рассматривали дело троих обвиняемых в убийстве журналиста Павла Шеремета. Поддержать их пришли несколько сотен националистов.
После того, как подозреваемым продлили арест, активисты заблокировали все подъезды к суду, чтобы автозак не смог покинуть территорию. Полицейских, которые пытались расчистить путь, забросали дымовыми шашками и камнями.
Еще одну акцию радикалы устроили неподалеку от резиденции Владимира Зеленского. Там также зажгли файеры. А на заборе повесили баннер с угрозами в адрес украинского президента.