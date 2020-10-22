Жажда знаний: в сирийском Алеппо планируют восстановить 40 школ в начале 2021 года

В сирийском Алеппо продолжают восстанавливать разрушенные во время войны школы. Городская администрация планирует восстановить и сдать 40 учебных заведений в первой половине 2021 года.

После освобождения в один из крупнейших городов страны стали возвращаться беженцы. В большинстве семей есть по нескольку детей школьного возраста. И всем им необходимо дать светское образование, которого они были лишены до этого. Строительство и восстановление учебных заведений - приоритет сирийских властей.

В Алеппо многие школы приходиться отстраивать практически с нуля, поскольку боевики часто использовали их в качестве казарм и командных пунктов. При штурме правительственными войсками здания сильно пострадали. Сейчас школьники учатся в две смены, в одном классе по 40 и более детей.

«Мы работаем здесь уже месяц, а всего на восстановление школы нам отвели три месяца. Многие дети, которые живут в этом районе, ездят учиться за шесть километров отсюда. Родители часто жаловались в департамент образования. Видя, что мы начали восстанавливать районную школу, они очень обрадовались», - рассказал главный инженер Ануар Саббах.

По словам директора школы Муххамеда Хомси, его школа переполнена. Он выразил надежду, что Департамент образования быстро восстановит школы в восточном Алеппо.