«На грани»: Собянин назвал ситуацию с коронавирусом в Москве критичной

Мэр столицы Сергей Собянин прокомментировал развитие ситуации с распространением коронавирусной инфекции в Москве. Глава города указал, что власти будут вынуждены вновь ввести жесткие ограничения, если жители столицы будут наплевательски относиться к безопасности в период эпидемии.

«Ситуация сегодня, она на грани, критична», - обозначил градоначальник в эфире телеканала «Россия 1».

Собянин указал, что за последние дни, несмотря на объявленные рекомендации о переводе работников на дистанционный режим, число пассажиров в общественном транспорте, а также количество автомобилистов на дорогах Москвы осталось практически неизменным.

Ранее власти столицы обязали компании перевести на работу в удаленном формате как минимум 30% сотрудников.