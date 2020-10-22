Ученые выяснили, что ополаскиватели для рта могут убить коронавирус

Ополаскивающие средства для рта могут уничтожать коронавирус. К такому выводу пришли ученые из Медицинского колледжа штата Пенсильвания.

В опубликованных в журнале Journal of Medical Virology результатах исследований говорится, что специалисты проанализировали несколько марок ополаскивателей для рт, однопроцентный раствор детского шампуня, подсоленную воду для промывания носа и медицинские средства для ополаскивания рта, которые содержат перекись водорода.

Все эти средства по очереди добавляли в воду, которая содержит коронавирус. Вещество воздействовало на инфекцию в течение 30 секунд, одной или двух минут. Затем раствор сильно разбавляли, чтобы предотвратить дальнейшее уничтожение вируса.

Получившейся смесью ученые обрабатывали выращенные в пробирке живые человеческие клетки. Сохранившиеся в жидкости вирусы заражали эти клетки и со временем убивали их.

Исследователи выяснили, что однопроцентному раствору детского шампуня нужно две минуты, чтобы убить более 99,9% вирусных частиц. Некоторые ополаскиватели для рта справились с этой задачей за 30 секунд.