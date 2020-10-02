СМИ сообщили об ухудшении состояния Трампа
Состояние здоровья американского лидера Дональда Трампа, который, по поступавшим ранее сообщениям, заразился коронавирусной инфекцией, ухудшилось.
У президента поднялась температура и стал наблюдаться кашель. У супруги главы государства, Меланьи, в настоящее время не проявляются симптомы заболевания.
Соответствующую информацию предоставляет Vanity Fair со ссылкой на двух представителей Республиканской партии, находящихся «в тесном контакте с Белым домом».
Один из информаторов отметил, что в администрации президента переживают за состояние 74-летнего лидера. Все предстоящие события с участием Трампа в рамках предвыборной кампании планируется отменить или перевести в дистанционную форму.
О заражении Дональда Трампа и первой леди COVID-19 стало известно утром в пятницу. Супружеская пара перешла в режим самоизоляции в Белом доме.