В стране и мире МЧС выпустило экстренное предупреждение о сильном тумане в Москве Иван Линдеманн В четверг утром в столице ожидается туман с видимостью 300-800 метров. © Фото: PPI globallookpress Московский главк МЧС выпустил экстренное предупреждение о сильном тумане в четверг утром. «По прогнозам синоптиков Росгидромета, в ближайшие 1-3 часа с сохранением утром 22 октября местами в Москве ожидается туман с видимостью 300-800 метров», - сказано в сообщении ведомства. В МЧС порекомендовали жителям обходить рекламные щиты, шаткие конструкции, не укрываться под деревьями, соблюдать скоростной режим и избегать резких маневров при управлении автомобилем. В ведомстве также посоветовали не оставлять детей без присмотра. В ДPУГИХ CMИ Загрузка... Вас заинтересует Экспертное мнение и аналитика