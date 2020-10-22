МЧС выпустило экстренное предупреждение о сильном тумане в Москве
В четверг утром в столице ожидается туман с видимостью 300-800 метров.
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Московский главк МЧС выпустил экстренное предупреждение о сильном тумане в четверг утром.
«По прогнозам синоптиков Росгидромета, в ближайшие 1-3 часа с сохранением утром 22 октября местами в Москве ожидается туман с видимостью 300-800 метров», - сказано в сообщении ведомства.
В МЧС порекомендовали жителям обходить рекламные щиты, шаткие конструкции, не укрываться под деревьями, соблюдать скоростной режим и избегать резких маневров при управлении автомобилем. В ведомстве также посоветовали не оставлять детей без присмотра.