В РАН рассказали, при каком ранении космонавта экстренно вернут на Землю

На борту Международной космической станции невозможно проведение хирургических глазных операций. В связи с этим при проникающем ранении глаза космонавта экстренно возвратят на Землю. Об этом рассказала руководитель научной группы Института медико-биологических проблем РАН, врач-офтальмолог Ольга Манько.

«Учитывая, что хирургия глаза - это высокотехнологический процесс, требующий навыка офтальмохирурга и использования оптической аппаратуры, на борту МКС это невозможно», - сообщила она РИА Новости.

Манько добавила, что в космической аптечке есть только антисептические средства для профилактики и лечения воспалительных заболеваний глаз.