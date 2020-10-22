Корабль «Союз МС-16» отстыковался от МКС: видео



В четверг, 22 октября, корабль «Союз МС-16» с россиянами Анатолием Иванишиным и Иваном Вагнером, а также американцем Кристофером Кэссиди отстыковался от Международной космической станции перед возвращением на Землю. Об этом сообщил Роскосмос.

«В 02:32 по московскому состоялась расстыковка пилотируемого корабля «Союз МС-16» с Международной космической станцией», - говорится в сообщении, опубликованном на сайте госкорпорации.

В пять утра по московскому времени корабль «Союз МС-16» включит двигательную установку на торможение для схода с орбиты. По расчетным данным Центра управления полетами ЦНИИмаш, после этого через 54 минуты ожидается приземление спускаемого аппарата в 147 км юго-восточнее от города Жезказган (Казахстан).