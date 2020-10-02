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Хитрости упаковки: как выдать 900 г гречки за 1 кг и продать его по той же стоимости

Анатолий Бородкин
23:19 02.10.2020
Производители научились мастерски упаковывать различные продукты, при этом визуально выдавая их желаемый вес за действительный .
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: ТРК "Звезда"

Фраза «Сколько вешать в граммах?» все чаще звучит в голове покупателя при входе в магазин. Она безошибочно всплывает в памяти при взгляде на любую пачку гречки или пакет молока: когда визуально все выглядит, как раньше, а вот внутри вес, оказывается, уже не тот: продукта предлагается приобрести на 100-150 г меньше.

Прогуливаясь по торговым рядам крупных магазинов Тихон Смирнов безошибочно определяет лукавство коллег. Сам более десяти лет работает в ритэйлинговой компании. Идея уменьшить количество привычного товара в упаковке, при этом визуально сохраняя его объем, а главное - цену, пришла из-за рубежа, рассказывает эксперт. Но там научились с этим бороться.

Такой же фокус проделывают производители шампуня, стирального порошка, круп, шоколада, сыра, газированных напитков и еще огромного количества товаров.

В привычном еще с советских времен литре молока - сейчас почти повсеместно - 0,9 мл. То же самое - с газированной водой. Как отечественные, так и зарубежные бренды уменьшили объем на 100 мл. Плитка шоколада все чаще весит 90-95 грамм. Вместо 100. И даже килограмм крупы, например, гречки на прилавках магазинов все чаще не уже не килограмм, а 950 грамм.

Дизайнеры упаковок признаются: заказчики все чаще настаивают на визуальных уловках. Усиливается цветовое наполнение этикетки, стенки стеклянной тары становятся толще, создаются скрытые воздушные мешки. Купив такую большую упаковку, у покупателя создается ощущение, что он купил что-то большое. А значит, не зря заплатил деньги.  

Отказаться от привычного литра молока, 1 кг гречки, 200 граммов масла или 100-граммовой плитки шоколада производителей вынуждает не столько удорожание сырья и повышение зарплаты работникам, сколько спекуляции конкурентов.

В этом случае они могут пойти двумя путями. Один простой: ввязаться в ценовую войну с конкурентами, снижать стоимость. А для этого - уменьшать количество товара, визуально увеличивая упаковку. То есть, делать деньги из воздуха. Второй - сложный: на него вступает подавляющее меньшинство крупных производителей. За счет качества продукта и устойчивого спроса на него увеличивать стоимость.

Специалисты считают, что тут нужна единая система регуляции. Выгоду от спекуляций крупных компаний должны получить небольшие частные производства. Но привычка ходить на рынок за продуктами, торговаться с продавцом и внимательно следить за весами почти изжила себя, как в мегаполисах, так и в небольших городах. Времени на покупку у современного человека все меньше. Особенно, когда на соседней улице есть огромный сетевой магазин или все можно вообще заказать on-line.

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