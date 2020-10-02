Террористы «Джебхат ан-Нусры»* обстреляли два населенных пункта в Латакии и Алепо

За минувшие сутки было зафиксировано два обстрела населенных пунктов Икко в провинции Латакия и Урум-Эс-Сугра в провинции Алеппо со стороны позиций террористической организации «Джебхат ан-Нусра»*. Об этом сообщил заместитель руководителя российского Центра по примирению враждующих сторон в Сирийской Арабской Республике Александр Гринкевич.

В ЦПВС также отметили, что обстрелов со стороны незаконных вооруженных формирований, подконтрольных Турции, за минувшие сутки зарегистрировано не было.

Российский Центр по примирению вновь призвал командиров незаконных вооруженных формирований отказаться от провокаций и встать на путь мирного урегулирования ситуации в подконтрольных им районах.

*«Джебхат ан-Нусра» - террористическая организация, деятельность которой запрещена на территории РФ.