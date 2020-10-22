В стране и мире Эксперт рассказал, как можно использовать старый смартфон Иван Линдеманн Можно продать его с рук или сдать в магазин, торгующий такой аппаратурой. Покупателям регулярно требуется подержанная техника. © Фото: Pixabay Старый смартфон лучше не выбрасывать, так как это вредит экологии. Данное мнение высказал эксперт Павел Мясоедов. В интервью агентству «Прайм» он рекомендовал несколько способов решения проблемы. «Самый очевидный вариант использования старого телефона - продать его с рук или сдать в магазин, торгующий такой аппаратурой. Покупателям регулярно требуется подержанная техника», - сказал Мясоедов. Эксперт добавил, что также можно отдать устройство ребенку, который не имеет навыков обращения с дорогими гаджетами. Дешевая модель станет для него тренировочным пособием. Еще один вариант - оставить телефон дома, сделав его резервным. В ДPУГИХ CMИ Загрузка... Вас заинтересует Экспертное мнение и аналитика