Роспотребнадзор обнародовал результаты проверки продуктов на наличие коронавируса

Специалисты Роспотребнадзора не обнаружили образцы коронавируса на обследованных ими продуктах питания. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

«Роспотребнадзор продолжает мониторинг по обследованию объектов окружающей среды на наличие вируса SARS-CoV-2. Положительных находок новой коронавирусной инфекции в продуктах питания не обнаружено», - приводит ТАСС слова сообщения.

Специалистами Роспотребнадзора были исследованы более 135 тысяч различных поверхностей, в том числе в медицинских организациях, торговых точках и общественном транспорте. Образцы коронавируса были найдены только в 170 смывах, что является 0,13% от общего числа проб.

Ранее в ведомстве сообщали, что одним из основных источников распространения COVID-19 могут быть бумажные купюры и монеты. Поэтому специалисты Роспотребнадзора порекомендовали россиянам отказаться от наличности на время пандемии и чаще мыть руки, что снижает риск инфицирования на 36%.