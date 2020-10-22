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Роспотребнадзор обнародовал результаты проверки продуктов на наличие коронавируса

Тамара Астапенкова
02:46 22.10.2020
По данным ведомства, новой коронавирусной инфекции в продуктах питания не обнаружено.
Роспотребнадзор обнародовал результаты проверки продуктов на наличие коронавируса
© Фото: pixabay

Специалисты Роспотребнадзора не обнаружили образцы коронавируса на обследованных ими продуктах питания. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

«Роспотребнадзор продолжает мониторинг по обследованию объектов окружающей среды на наличие вируса SARS-CoV-2. Положительных находок новой коронавирусной инфекции в продуктах питания не обнаружено», - приводит ТАСС слова сообщения.

Специалистами Роспотребнадзора были исследованы более 135 тысяч различных поверхностей, в том числе в медицинских организациях, торговых точках и общественном транспорте. Образцы коронавируса были найдены только в 170 смывах, что является 0,13% от общего числа проб.

Ранее в ведомстве сообщали, что одним из основных источников распространения COVID-19 могут быть бумажные купюры и монеты. Поэтому специалисты Роспотребнадзора порекомендовали россиянам отказаться от наличности на время пандемии и чаще мыть руки, что снижает риск инфицирования на 36%.

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