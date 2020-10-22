Ученые оценили влияние спорта на вероятность госпитализации при коронавирусе

Спорт снижает вероятность госпитализации при коронавирусе. К такому выводу пришли ученые Университета Сан-Паулу. Они рассказали, что для эффективности необходимо 2,5 часа умеренной или 75 минут интенсивной физической нагрузки в неделю.

Как сообщает портал MedRxiv, специалисты провели опрос среди тысячи респондентов, которые вылечились от коронавируса. Выяснилось, что, те, кто занимался спортом, попадали в больницы на 30% реже.

«У тренирующихся выше иммунный статус, следовательно, и сопротивляемость инфекциям. То есть в организм попадает меньшая доза вируса», — прокомментировала в интервью «Известиям» профессор кафедры физиологии человека и животных МГУ имени Ломоносова Ольга Смирнова.

За прошедшие сутки число умерших от коронавируса в России впервые превысило 300 человек. Число заразившихся в стране, по данным оперштаба, за 24 часа возросло на 15 700, общее число заболевших с начала пандемии составляет 1 447 335.