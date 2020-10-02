В непризнанном Карабахе сообщили о гибели человека в результате обстрелов Степанакерта

Столица непризнанной Нагорно-Карабахской республики была обстреляна впервые из тяжелых ракетных установок. Об этом сообщил омбудсмен НКР Артак Бегларян.

По его словам, в результате обстрела, по предварительным данным, погиб один человек, ранены 11.

Бегларян утверждает, что били целенаправленно по зданию МЧС.

Как сообщает РИА Новости со ссылкой на корреспондента с места, в Степанакерте вновь включили сирену воздушной тревоги.

«По опыту предыдущих случаев можно предположить, что в небе над Степанакертом замечен беспилотник, который может оказаться ударным», - говорится в сообщении.

Ситуация в непризнанной Нагорно-Карабахской республике обострилась 27 сентября: стороны обвинили друг друга в обстрелах. Минобороны Азербайджана утверждает, что ВС Армении обстреляли населенные пункты на линии соприкосновения, Ереван в свою очередь заявил, что Баку «начал наступление» на карабахском направлении.