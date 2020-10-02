Телеканал «Звезда» на facebook
РАДИО
18+
В стране и мире В стране и мире В стране и мире

В непризнанном Карабахе сообщили о гибели человека в результате обстрелов Степанакерта

Лина Давыдова
22:42 02.10.2020
По данным омбудсмена непризнанной НКР, погиб один человек, еще 11 получили ранения.
В непризнанном Карабахе сообщили о гибели человека в результате обстрелов Степанакерта
© Фото: Минобороны Азербайджана, РИА Новости

Столица непризнанной Нагорно-Карабахской республики была обстреляна впервые из тяжелых ракетных установок. Об этом сообщил омбудсмен НКР Артак Бегларян.

По его словам, в результате обстрела, по предварительным данным, погиб один человек, ранены 11.

Бегларян утверждает, что били целенаправленно по зданию МЧС.

Как сообщает РИА Новости со ссылкой на корреспондента с места, в Степанакерте вновь включили сирену воздушной тревоги.

«По опыту предыдущих случаев можно предположить, что в небе над Степанакертом замечен беспилотник, который может оказаться ударным», - говорится в сообщении.

Ситуация в непризнанной Нагорно-Карабахской республике обострилась 27 сентября: стороны обвинили друг друга в обстрелах. Минобороны Азербайджана утверждает, что ВС Армении обстреляли населенные пункты на линии соприкосновения, Ереван в свою очередь заявил, что Баку «начал наступление» на карабахском направлении.

ВЫСКАЗАТЬСЯ Комментарии
В ДPУГИХ CMИ
Загрузка...
Вас заинтересует
Экспертное мнение и аналитика
Читать далее
читайте ниже следующую новость
Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости В стране и мире Экономика и бизнес Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Учредительные документы Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Харьков А.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164,г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail:
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.

Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Необходимо включить куки (Cookies) в настройках вашего браузера. Мы используем cookies, чтобы обеспечить вам лучшее взаимодействие с нашим сайтом, в частности это просмотр видео к новостям, новых программ и прямого эфира телеканала «Звезда». Наш сайт использует cookies в том числе и от сторонних ресурсов, чтобы предоставить наиболее релевантную вам рекламную информацию. Продолжая использовать наш сайт, вы соглашаетесь с использованием cookies.
Предлагаем посмотреть эту страницу на версии сайта для мобильных устройств.