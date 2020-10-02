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Тайна Янтарной комнаты: почему находка польских водолазов вызывает сомнение у специалистов

Максим Румянцев
22:45 02.10.2020
Польские водолазы обнаружили на дне Балтийского моря обломки немецкого крейсера, в трюмах которого может находиться бесследно пропавшая реликвия.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: ТРК "Звезда"

Водолазы из Польши, исследовавшие глубины Балтийского моря, заявили, что готовы открыть тайну пропажи Янтарной комнаты. Специалисты подводного флота на глубине чуть менее 100 метров обнаружили затонувшее немецкое судно, в трюмах которого, как они утверждают, и может находиться реликвия. Однако не все специалисты готовы разделить их оптимизм.

Найденное водолазами на дне грузовое судно «Карлсруэ» - участник операции «Ганнибал». В последние дни войны из Кенигсберга нацисты спешно вывозили тонны материальных и культурных ценностей, в том числе награбленное на территории Советского Союза. По данным архивных документов «Карлсруэ» в апреле 1945-го вышел из порта Пиллау загруженным под завязку, но до порта назначения так и не дошел.

«Мы провели много месяцев исследований и наконец-то на прошлой неделе нашли обломки, которые точно принадлежат кораблю "Карлсруэ". Мы сопоставили размеры, расположение окон и так далее, так что мы уверены в этом», - рассказал участник поисковых работ Томаш Стахура.

Обломки судна, по словам польских дайверов, находятся в хорошем состоянии. Ящики с грузом перемешались, но находятся на месте.

«В трюмах мы обнаружили военные машины, фарфор, и также нашли документ, в котором говорилось, что корабль перевозил 1000 людей и 3600 тонн всевозможных материалов. Так что корабль перевозил не только оборудование. Честно говоря, мы еще не нашли Янтарную комнату, но если Германия хотела отправить Янтарную комнату через Балтийское море, то пароход "Карлсруэ" был их последней возможностью», - выдвигает версию Томаш Стахура.

Подаренный Петру Первому прусским королем Фридрихом Вильгельмом I  Янтарный кабинет был частью Екатерининского дворца под Санкт-Петербургом. Во время войны немцы вывезли шедевр мирового искусства в Восточную Пруссию. Дальше его следы теряются.

Последний раз Янтарную комнату видели в Кенигсберге весной 1945-го года. В конце войны немцы могли спрятать ее в одном из многочисленных подземелий -  версий построенных в том числе на свидетельствах очевидцев и якобы подлинных документах, даже не сотни - тысячи!  Но ни одна из них так и не подтвердилась.

На территории Калининградской области Янтарную комнату искали и почти  находили уже бесчисленное количество раз. Сергей Трифонов посвятил поискам уже сорок лет своей жизни. С версией польских исследователей он не согласен.

«Могли вывозить, что угодно, кроме одного. Неужели в то время, когда шло вот это вот военное лихолетье, вот таким образом вывозили  ценности? Нет! Здесь, в восточной Пруссии, находятся тайники, пока нами не изведанные, и не нужно нам грезить о каких-то вывозах, затоплениях», - говорит историк-исследователь.

Польским водолазам понадобится осуществить еще не одну крайне сложную глубоководную экспедицию. А пока загадка ХХ века будет по-прежнему будоражить умы исследователей по всему миру.

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