Сильный ветер: в Москве и Подмосковье объявлен желтый уровень погодной опасности

В Москве и Подмосковье объявлен желтый уровень погодной опасности из-за сильного ветра, порывы которого могут достигать 15 метров в секунду, следует из данных диагностической карты Гидрометцентра.

«Желтый - погода потенциально опасна», - говорится в сообщении на сайте учреждения.

Предупреждение действует в Москве с шести утра до шести вечера пятницы, 23 октября. В Московской области предупреждение о сильном ветре действует с шести утра до девяти вечера пятницы.

Ранее в Гидрометцентре сообщили, что погода в пятницу, 23 октября, будет необычной. Потеплеет на один день до 13 градусов выше нуля, что станет превышением нормы на три градуса.