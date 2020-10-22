За сутки в Москве скончались 62 пациента с коронавирусом

В Москве за сутки скончались еще 62 пациента, имеющие подтвержденный диагноз «пневмония» и положительный результат теста на коронавирус. Об этом сообщили в понедельник в оперативном штабе по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом.

Днем ранее в оперштабе сообщили о смерти 66 пациентов с коронавирусом. Таким образом в столице число летальных случаев из-за COVID-19 увеличилось с 6 187 до 6 249 человек.

Сегодня на заседании дискуссионного клуба «Валдай» Владимир Путин заявил, что пандемия коронавируса может послужить точкой отсчета для трансформации мировых процессов. Глава государства отметил, что коронавирусная инфекция серьезно изменила общественную, деловую и международную жизнь, а также повседневную и привычную жизнь каждого человека.