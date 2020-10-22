Опубликовано видео экстрадиции из Сербии в Россию осужденного за незаконные банковские операции Романова

По требованию Генеральной прокуратуры РФ компетентные органы Республики Сербия экстрадировали в Россию Марата Романова. Об этом говорится в сообщении, опубликованном на сайте надзорного ведомства.

Замоскворецким районным судом Москвы в 2016 году Романов был признан виновным в совершении преступления, предусмотренного пп. «а», «б» ч. 2 ст. 172 УК РФ (незаконная банковская деятельность). Суд приговорил его к четырем годам заключения с отбыванием срока в колонии общего режима, а также к штрафу в размере 700 000 рублей.

Обвинению удалось доказать, что с июня 2012 года по август 2014 года Марат Романов, действуя в составе организованной группы, находясь на территории российской столицы, используя фиктивные организации, зарегистрированные на лиц, не знавших о преступных намерениях группы, осуществлял банковскую деятельность в нарушение действующего законодательства РФ. Незаконные действия принесли злоумышленнику прибыль в размере 1,5 миллиарда рублей.

Преступнику удалось скрыться от правоохранительных органов, после чего он был объявлен в международный розыск.

Осенью прошлого года после установления его местонахождения на территории Сербии российская Генпрокуратура направила зарубежным коллегам запрос о выдаче осужденного, который был удовлетворен.

В четверг, 22 октября, в сопровождении сотрудников ФСИН России Марат Романов был доставлен в Москву.