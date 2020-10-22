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В Кремле заявили о надежде на продление ДСНВ еще на год

Тамара Астапенкова
23:22 22.10.2020
Дмитрий Песков уточнил, что в течение этого года между двумя странами будут очень сложные переговоры.
В Кремле заявили о надежде на продление ДСНВ еще на год
© Фото: defense.gov

Москва надеется, что Россия и США смогут договориться о продлении Договора по стратегическим наступательным вооружениям (СНВ-3) еще на год. Об этом сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в эфире Первого канала.

«По крайней мере, у нас появилась надежда, что удастся поговорить нашим дипломатам и американским дипломатам. Будем надеяться, что они все-таки достигнут договоренности о том, что договор будет продлен на один год», - сказал Дмитрий Песков.

Официальный представитель Кремля уточнил, что в течение этого года будут «очень сложные по содержанию, очень сложные по попыткам преодолеть чудовищные разногласия, которые есть между двумя странами» переговоры.

«Путь этих переговоров нам предстоит пройти, если сейчас мы договоримся и выйдем на окончательную договоренность о продлении. Сейчас эта надежда появилась», - заявил Песков.

Он уточнил, что появившаяся надежда не в том, что договор будет жить дальше. Эта надежда на то, что России и США удастся попробовать обсудить его дальнейшую жизнеспособность, добавил пресс-секретарь президента РФ.

Ранее в Кремле заявляли, что надеются на продолжение диалога по Договору о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений (ДСНВ), так как он в интересах безопасности всего мира.

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