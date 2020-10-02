В восьми районах Ростовской области введен режим ЧС
Также в регионе организован постоянный мониторинг ситуации.
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Режим ЧС введен в районах, пострадавших от пожаров в Ростовской области. Соответствующий документ подписал руководитель региона Василий Голубев.
Режим ЧС распространяется на Азовский, Аксайский, Белокалитвинский, Каменский, Константиновский, Милютинский, Тацинский, Цимлянский районы.
Также в Ростовской области организован постоянный мониторинг ситуации.
В четверг, 1 октября, в регионе вспыхнуло более 170 природных пожаров, некоторые из них тушат до сих пор, сообщает rostovgazeta.