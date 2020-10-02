В стране и мире В восьми районах Ростовской области введен режим ЧС Лина Давыдова Также в регионе организован постоянный мониторинг ситуации. © Фото: 61.mchs.gov.ru Режим ЧС введен в районах, пострадавших от пожаров в Ростовской области. Соответствующий документ подписал руководитель региона Василий Голубев. Режим ЧС распространяется на Азовский, Аксайский, Белокалитвинский, Каменский, Константиновский, Милютинский, Тацинский, Цимлянский районы. Также в Ростовской области организован постоянный мониторинг ситуации. В четверг, 1 октября, в регионе вспыхнуло более 170 природных пожаров, некоторые из них тушат до сих пор, сообщает rostovgazeta. В ДPУГИХ CMИ Загрузка... Вас заинтересует Экспертное мнение и аналитика