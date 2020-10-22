Опубликовано видео с места разлива нефтепродуктов под Находкой

Природоохранная прокуратура начала проверку по факту разлива нефтепродуктов в акватории приморского города Находка. Инцидент произошел в районе портаи. О случившемся стало известно из сообщений очевидцев, которые они распространили в социальных сетях.

Факт разлива, предположительно, нефтепродуктов в Министерстве природных ресурсов края подтвердили, пишет РИА Новости.

На месте ЧП сейчас работают эксперты Росприроднадзора, которые берут пробы воды и отправляют их на экспертизу. В настоящее время устанавливается источник загрязнения.