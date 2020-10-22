Террористы в Сирии взорвали автомобиль с муфтием Дамаска

В Сирии в результате теракта убит муфтий и Риф Дамаска шейх Аднан Аль-Афюни. Как удалось установить, бомба сработала в автомобиле муфтия. Она было приведена в действие напротив мечети Аль-Сахара в городе Кудсия в пригороде Дамаска.

«Шейх Аднан Аль-Афюни, муфтий Дамаска и Риф Дамаска, убит в результате теракта. Шейх Аль-Афюни погиб как мученик, защищая свою родину, таков террор», - заявил РИА Новости директор департамента министерства вакуфов по Дамаску и Риф Дамаска шейх Хадзер Шахрур.

Министерство вакуфов - организация, отвечающая за имущество, которое передано государством или частными лицами в религиозное пользование, опубликовало траурное коммюнике на своей электронной странице. Там перечислили все заслуги трагически погибшего и почтили его память.