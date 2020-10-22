СК опубликовал кадры повторного задержания Быкова

Следственный комитет опубликовал кадры повторного задержания красноярского предпринимателя Анатолия Быкова, которого подозревают в организации убийства исполнительного директора компании «Востоксибстрой» Андрея Неколова. На записи видно, как бизнесмен добровольно грузит в автомобиль спецслужб свои личные вещи, после чего один из силовиков надевает на него наручники.

Быков с мая текущего года находился под арестом по обвинению в организации убийств Кирилла Войтенко и Александра Наумова в 1994 году. Тридцатого сентября Железнодорожный районный суд продлил арест Быкову до 6 декабря.

В четверг, 22 октября, Красноярский краевой суд, рассмотрев апелляцию адвокатов бизнесмена, изменил ему меру пресечения с содержания под стражей на домашний арест, однако спустя несколько часов Быкова снова задержали.