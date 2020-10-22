В Севастополе обезвредили авиабомбу времен ВОВ: видео

В четверг, 22 октября, сотрудники МЧС РФ провели в Севастополе спецоперацию по обезвреживанию немецкой авиабомбы SD-50, которая застряла в толще скалистого массива еще во времена Великой Отечественной войны. Опасную находку случайно обнаружил местный житель.

Как объяснили в пресс-службе экстренного ведомства, в радиус поражения бомбы попадали 50 находящихся рядом домов. Чтобы избежать возможных жертв было принято решение эвакуировать людей на время работы пиротехников.

«Было эвакуировано более 600 человек из числа жителей, в том числе 97 детей. Также было организовано перекрытие автомобильных дорог, отключение электричества, выставление постов безопасности», - рассказал начальник Центра управления в кризисных ситуациях главного управления МЧС России по городу Севастополю, полковник внутренней службы Сергей Куртуков.

Специалисты извлекли снаряд из толщи скалы, после чего отправили его к месту временного хранения. В ближайшем будущем бомбу уничтожат.