Более 423 тысяч: ВОЗ зафиксировал рекордный суточный прирост заражений COVID-19

Эксперты Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) заявили о рекордном суточном приросте больных коронавирусной инфекцией. За минувшие 24 часа во всем мире прибавилось 423 тысячи новых инфицированных.

Согласно данным ВОЗ, количество смертей по причине COVID-19 и его осложнений выросло более чем на 6,4 тысячи человек. Таким образом, общее число летальных исходов приблизилось к отметке в 1,13 миллиона человек.

По данным оперативного штаба, за последние сутки в России выявили 15 971 новый случай коронавируса. При этом у 25,8% больных симптомов нет. За последние 24 часа выздоровели 11 428 человек, 290 умерли.

По количеству заболевших лидирует Москва (4 413, на 24 больше, чем накануне), за ней идут Санкт-Петербург (697), Подмосковье (462), Нижегородская (354), Ростовская (297), Свердловская (259), Архангельская (256) области.

Меньше всего пациентов с COVID-19 выявили в Чечне (шестеро), Ненецком автономном округе и на Чукотке (по одному).