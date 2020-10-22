В МИД РФ назвали причины конфликтов в бывших республиках СССР

В МИД РФ серьезно обеспокоены теми процессами, которые сегодня происходят в Белоруссии, Нагорном Карабахе, Киргизии, а ранее - на Украине, в Грузии. Об этом «Звезде» сообщили в пресс-службе внешнеполитического ведомства, отвечая на соответствующий вопрос.

«Одни конфликты являются следствием еще распада Советского Союза; Абхазия, Южная Осетия, Нагорный Карабах, Приднестровье были готовы оставаться в составе соответствующих республик, но в рамках СССР, единое государство гарантировало нерушимость их социально-экономических и культурных прав. Но после развала Союза ситуация обострилась - многие республики начали проводить политику, направленную на грубую ассимиляцию бывших автономных республик, областей и районов, усилились националистические настроения, русский язык стали выдавливать из культурно-образовательного пространства. Сейчас уже многие не помнят, но, например, конфликт в Приднестровье во многом бы вызван намерением властей Кишинева перевести всю систему образования на молдавский язык с кириллицы на латиницу - фактически, румынский, - и присоединиться к Румынии», - рассказали в МИД.

В ведомстве добавили, что другие конфликты стали результатом вмешательства Запада, последовательно расшатывавшего внутриполитическую ситуацию в отдельных государствах.

«Так мы познакомились с "цветными революциями" в Грузии, на Украине, в Киргизии, кризисом в Беларуси. Следствием данных переворотов стало ускорение центробежных сил на постсоветском пространстве, разрушение торгово-экономических и культурных связей», - объяснили дипломаты.

По данным Министерства иностранных дел, до сих пор «определенные силы» продолжают вытеснять из сознания граждан постсоветских республик память о принадлежности к общему культурно-цивилизационному пространству. В ведомстве напомнили, что сейчас в некоторых странах, образовавшихся после распада СССР, пытаются переписать историю, запретить русский язык, литературу, фильмы.

«Сегодня, к сожалению, забыли, как бережно в Советском Союзе сохраняли языковую и культурную самобытность всех составлявших его народов и самых малых национальностей», - подчеркнули в МИД.

Дипломаты также заявили, что желание России соседствовать с дружественными, политически стабильными и экономически сильными государствами - является вполне естественным.

«Мы открыты наращиванию взаимодействия со всеми нашим соседями, желающими того же, – будь то в рамках Союзного Государства России и Беларуси, набирающего силу ЕАЭС или наиболее обширного СНГ. Тем более что наши народы связаны духовными и семейными узами, общими ценностями и традициями», - уточнили в ведомстве.

Говоря об урегулировании конфликтов, в МИД сообщили что РФ придерживается в этом вопросе трех «золотых» принципов - все разногласия должны урегулироваться мирным путем, с учетом интересов всех конфликтующих сторон и в рамках устоявшихся форматов.