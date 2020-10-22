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Путин рассказал о роли внесенных в Конституцию поправок

Ян Брацкий
21:27 22.10.2020
Поправки в основной закон страны закрепили право россиян на целый ряд социальных гарантий, а также заложили основу для роста экономики.
Путин рассказал о роли внесенных в Конституцию поправок
© Фото: Zamir Usmanov Global Look Press

Изменения, внесенные в Конституцию Российской Федерации, прежде всего направлены на укрепление суверенитета страны и создание базы для роста экономики и работы социальной сферы.

Об этом президент России Владимир Путин рассказал участникам дискуссионного клуба «Валдай», к работе с которыми глава государства подключился по видеосвязи.

«Изменения в Конституцию направлены не только на то, чтобы предоставить действующему главе государства право избираться в 2024 или даже в более поздние сроки. Они направлены на то, чтобы укрепить суверенитет Российской Федерации, обозначить наши перспективы развития, создать фундаментальные конституционные базы для развития экономики, социальной сферы и укрепления нашего суверенитета. И я рассчитываю на то, что это все будет работать», - сказал Путин.

Российский президент призвал не думать о том, что будет после окончания его президентского срока, отметив что он когда-то закончится.

«А что будет в 24-м году или в более позднее время - это нужно будет смотреть, когда время пройдет. Сейчас нужно просто напряженно работать, как святой Франциск, каждому на своем участке», - добавил российский лидер.

В этом году в Конституцию РФ были внесены 206 изменений. Они закрепили за гражданами целый ряд социальных гарантий, расширили полномочия парламента, ввели ряд ограничений для высших должностных лиц и депутатов Государственной думы, а также установили приоритет национального законодательства над международным правом.

Поправки вступили в законную силу после того, как их поддержало подавляющее большинство россиян, пришедших на референдум. Он проходил с 25 июня по 1 июля.

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