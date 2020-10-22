«Думаю, что это когда-нибудь закончится»: Путин высказался о своем президентстве

Президент РФ Владимир Путин ответил на вопрос о своем переизбрании на пост президента России, отметив, что понимает, что его пребывание в этой должности закончится.

На площадке дискуссионного клуба «Валдай» главе государства напомнили его же слова о том, что решение выдвинуть свою кандидатуру в качестве президента после 2024 года будет гарантией против интриг и поисков возможного преемника.

«Нет, это когда-то, безусловно, закончится, я отдаю себе в этом отчет прекрасно», - сказал Путин.

Президент РФ также ответил на вопрос о том, какими он видит свою роль в истории и свое наследие в качестве мирового лидера.

«Я в этом смысле прагматик. И стараюсь работать не на свой имидж мирового лидера, которым я себя, честно говоря, и не считаю. Я не считаю, что я чем-то отличаюсь от своих коллег - руководителей других государств», - заявил он.

При этом Владимир Путин подчеркнул, что он работает на укрепление страны и в этом его главная цель и смысл жизни.