«Не думаю о своей роли в истории»: Путин заявил, что не читал ни одной книги о себе

Президент России Владимир Путин заявил, что не оценивает свою роль в истории, поскольку просто работает изо дня в день. Об этом президент сказал в ходе своего выступления в дискуссионном клубе «Валдай».

Отвечая на вопрос о том, каким президент видит свою роль в истории и наследие в качестве мирового лидера, Путин признался, что никогда не думал такими категориями. Именно из-за этого он не прочитал ни одной книги о себе.

«Пускай об этом думают те люди, для которых это интересно, а я ни одной книжки про себя не прочитал. Я просто работаю, изо дня в день решая текущие задачи и обращая свой взор в будущее, с тем чтобы эти текущие задачи не мешали достижению стратегических целей», - отметил российский лидер.

Глава государства принимает участие в заседании дискуссионного клуба «Валдай» каждый год. На этот раз он общался с участниками по видеосвязи. В этом году XVII ежегодное заседание «Валдая» проходит с 20 по 22 октября в Москве. На мероприятие приглашены свыше 150 участников со всего мира.