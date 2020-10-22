«Такое можно представить»: Путин допустил возможность военного союза России и Китая

Президент Российской Федерации Владимир Путин не исключил возможности военного союза между Россией и Китаем. Об этом глава государства заявил в ходе заседания дискуссионного клуба «Валдай».

«Россия и Китай не нуждаются в военном союзе, но теоретически такое можно представить. Сотрудничество с Россией в сфере ВТС повышает обороноспособность Китая», - отметил российский президент.

Говоря на тему возможного военного союза с Пекином, Владимир Путин подчеркнул беспрецедентный уровень доверия и сотрудничества между двумя государствами, отметил множество совместно реализуемых проектов.

«Мы проводим регулярные совместные учения и на море и на земле, в Китае и в России. Мы обмениваемся практиками в сфере военного строительства и достигли большого уровня взаимодействия в сфере ВТС», - добавил президент.

Владимир Путин особо подчеркнул, что взаимодействие в военной сфере не сводится к простой купле-продаже оружия. Россия и Китай делятся друг с другом технологиями производства, что лишний раз доказывает стратегический и стабильный характер сотрудничества.