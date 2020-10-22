Путин: при исполнении служебных обязанностей я превращаюсь в функцию по обеспечению интересов россиян

Президент РФ Владимир Путин заявил, что при исполнении своих служебных обязанностей он превращается в функцию для обеспечения интересов российских граждан.

Главе государства в рамках заседания международного дискуссионного клуба «Валдай» был задан вопрос, не задевает ли его отношение к нему в Европе, а также вводимые против его соратников санкции.

«Вы знаете, меня мало что задевает, потому что я в известной степени при исполнении своих служебных обязанностей превращаюсь в функцию, и она, эта функция, имеет главную цель - обеспечение интересов российского народа, наших граждан и российского государства», - ответил президент.

Он добавил, что все остальное старается не замечать, чтобы оно не мешало ему «выполнять эту самую функцию».

Российский лидер также рассказал о своем отношении к обвинениям в его адрес со стороны Запада. По словам Путина, они его «не колышат» и он не обращает на них внимания.