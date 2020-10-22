Телеканал «Звезда» на facebook
РАДИО
18+
В стране и мире В стране и мире В стране и мире

Путин допустил изменение формата Минской группы ОБСЕ по Карабаху

Ян Брацкий
19:48 22.10.2020
Российский лидер заявил о том, что Москва чувствует особую ответственность за урегулирование конфликта, но нуждается в международной поддержке.
Путин допустил изменение формата Минской группы ОБСЕ по Карабаху
© Фото: Adrien Vautier globallookpress

Президент Российской Федерации Владимир Путин допустил изменение формата Минской группы ОБСЕ по Нагорному Карабаху. Об этом глава государства рассказал участникам заседания дискуссионного клуба «Валдай». По признанию Путина, у него нет готового ответа на этот вопрос.

«Может быть, можно немножко поменять формат Минской группы, но нужен приемлемый для всех компромисс. Мы чувствуем особую ответственность за урегулирование в Карабахе, но нам нужна поддержка - и США, и стран Европы», - отметил Путин.

Ранее президент России назвал и Баку и Ереван равными партнерами Москвы. Происходящее в Нагорном Карабахе российский лидер счел худшим проявлением конфликта и трагедией, отметив, что с обеих сторон погибли около пяти тысяч человек.

Бои в зоне конфликта в Нагорном Карабахе не прекращаются с 27 сентября, несмотря на заключенное перемирие. Москва неоднократно призывала стороны конфликта прекратить конфронтационную риторику по ситуации.

Официальная позиция Кремля состоит в том, что для реализации достигнутых договоренностей необходимо создать механизм контроля за соблюдением режима прекращения огня.

ВЫСКАЗАТЬСЯ Комментарии
В ДPУГИХ CMИ
Загрузка...
Вас заинтересует
Экспертное мнение и аналитика
Картина дня
Картина дня
20:17 В стране и мире
«Не думаю о своей роли в истории»: Путин заявил, что не читал ни одной книги о себе
20:01 В стране и мире
Видео
«Такое можно представить»: Путин допустил возможность военного союза России и Китая
18:20 В стране и мире
Видео
«Не простудиться бы на ваших похоронах»: Путин ответил тем, кто ждет затухания России
17:09 В стране и мире
Мосгорсуд смягчил приговор Михаилу Ефремову
19:48 В стране и мире
Путин допустил изменение формата Минской группы ОБСЕ по Карабаху
Популярное
Популярное
Ученые раскрыли загадку самой страшной катастрофы в истории Земли
Видео
СМИ опубликовали кадры момента захвата заложников в банке Зугдиди
Ученые раскрыли неизвестную ранее ошибку строителей пирамиды в Гизе
В Черном море найдена «подлодка-призрак» Гитлера
Видео
«Матрица» наяву: ученые оценили вероятность того, что мы живем в компьютерной симуляции
СМИ «обнаружили» НЛО над «Зоной 51»
Читать далее
читайте ниже следующую новость
Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости В стране и мире Экономика и бизнес Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Учредительные документы Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Харьков А.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164,г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail:
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.

Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Необходимо включить куки (Cookies) в настройках вашего браузера. Мы используем cookies, чтобы обеспечить вам лучшее взаимодействие с нашим сайтом, в частности это просмотр видео к новостям, новых программ и прямого эфира телеканала «Звезда». Наш сайт использует cookies в том числе и от сторонних ресурсов, чтобы предоставить наиболее релевантную вам рекламную информацию. Продолжая использовать наш сайт, вы соглашаетесь с использованием cookies.
Предлагаем посмотреть эту страницу на версии сайта для мобильных устройств.