Путин допустил изменение формата Минской группы ОБСЕ по Карабаху

Президент Российской Федерации Владимир Путин допустил изменение формата Минской группы ОБСЕ по Нагорному Карабаху. Об этом глава государства рассказал участникам заседания дискуссионного клуба «Валдай». По признанию Путина, у него нет готового ответа на этот вопрос.

«Может быть, можно немножко поменять формат Минской группы, но нужен приемлемый для всех компромисс. Мы чувствуем особую ответственность за урегулирование в Карабахе, но нам нужна поддержка - и США, и стран Европы», - отметил Путин.

Ранее президент России назвал и Баку и Ереван равными партнерами Москвы. Происходящее в Нагорном Карабахе российский лидер счел худшим проявлением конфликта и трагедией, отметив, что с обеих сторон погибли около пяти тысяч человек.

Бои в зоне конфликта в Нагорном Карабахе не прекращаются с 27 сентября, несмотря на заключенное перемирие. Москва неоднократно призывала стороны конфликта прекратить конфронтационную риторику по ситуации.

Официальная позиция Кремля состоит в том, что для реализации достигнутых договоренностей необходимо создать механизм контроля за соблюдением режима прекращения огня.