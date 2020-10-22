«Приятно и надежно работать»: Путин оценил независимую политику Эрдогана на примере покупки С-400

Глава Турции Реджеп Тайип Эрдоган проводит независимую политику, что демонстрирует покупка российских систем ПВО С-400. Работать с таким партнером надежно и приятно, заявил президент РФ Владимир Путин в ходе выступления в дискуссионном клубе «Валдай».

«Решила Турция, что им нужна современная система ПВО, а наилучшая система в мире сегодня это С-400 "Триумф" российского производства, сказал и купил. С таким партнером не просто приятно, а с таким партнером надежно работать», - отметил президент.

Россия начала поставки систем ПВО Турции в середине июля прошлого года. Законная сделка Москвы и Анкары вызвала недовольство Вашингтона. Несмотря на давление, турецкая сторона отказалась идти на уступки и продолжила переговоры о дополнительной партии российских ЗРК.

Глава государства принимает участие в заседании дискуссионного клуба «Валдай» каждый год. На этот раз он общался с участниками по видеосвязи. В этом году XVII ежегодное заседание «Валдая» проходит с 20 по 22 октября в Москве. На мероприятие приглашены свыше 150 участников со всего мира.