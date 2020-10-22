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Путин заявил, что лично дал поручение выпустить Навального за границу

Вадим Синицын
19:29 22.10.2020
Путин заявил, что дал Генпрокуратуре поручение выпустить Навального за границу
Путин заявил, что лично дал поручение выпустить Навального за границу
© Фото: Alexei Druzhinin Kremlin Pool globallookpress

Поручение выпустить Алексея Навального в Германию, несмотря на ограничения на выезд, отдал Генеральной прокуратуре лично президент РФ Владимир Путин. Об этом глава государства заявил в ходе выступления в дискуссионном клубе «Валдай».

«Если бы Навального хотели отравить, его бы никто не отправил за границу», - отметил президент.

Также глава государства заострил внимание на нежелании западных стран предоставить России материалы по делу Навального. Путин подчеркнул, что Россия могла бы расследовать обстоятельства инцидента.

«Просим западные страны дать нам материалы по Навальному, чтобы было основание для возбуждения дела, что такого необычного мы попросили? Россия могла бы расследовать обстоятельства инцидента с Навальным, но партнеры не предоставляют ей данные», - сказал президент.

Глава государства принимает участие в заседании дискуссионного клуба «Валдай» каждый год. На этот раз он общался с участниками по видеосвязи. В этом году XVII ежегодное заседание «Валдая» проходит с 20 по 22 октября в Москве. Тема - «Уроки пандемии и новая повестка: как превратить мировой кризис в возможность для мира». На мероприятие приглашены свыше 150 участников со всего мира.

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