Путин назвал возможный вариант решения ситуации в Белоруссии

Внесение поправок в Конституцию или новый основной закон государства могут стать выходом из сложившейся в Белоруссии ситуации. С таким заявлением перед участниками дискуссионного клуба «Валдай» выступил президент Владимир Путин.

Глава государства призвал позволить белорусам самим разобраться в своих проблемах, отметив, что ничего привнесенного извне результата не даст.

«Происходящее в Белоруссии выгодно отличается от событий в ряде "развитых демократий", безоружным в спину в Минске не стреляли», - отметил Путин.

Говоря о политической ситуации в соседней республике, российский лидер заявил, что Москва не вмешивалась в происходящее в Белоруссии и рассчитывает, что никто не будет навязывать Минску свои решения.

Акции протеста в крупных белорусских городах не утихают с 9 августа, когда были оглашены первые результаты президентских выборов, победу на которых, согласно данным республиканской ЦИК, одержал действующий президент Александр Лукашенко.