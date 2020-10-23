Ветеран спецназа ГРУ поздравил своих сослуживцев с наступающим профессиональным праздником

Полковник запаса спецназа ГРУ и Герой России Владимир Ковтун в студии программы «Между тем» поздравил с наступающим профессиональным праздником - Днем подразделений специального назначения Вооруженных Сил своих коллег по службе и ветеранов ГРУ.

«Спасибо, что предоставили такую возможность, через вашу программу выразить самые теплые и горячие пожелания и поздравления моим друзьям, моим сослуживцам и ветеранам, действующим офицерам управления и генералам. Всем пожелать, конечно, крепкого здоровья и всегда выполнять те задачи, которые поставлены перед ними. И возвращаться всегда домой, чтобы семьи были крепкими и те, кто вас ждет, всегда не обманывались в этом. Хочу искренне и с большой душой поздравить с таким замечательным праздником», - пожелал своим коллегам ветеран спецназа ГРУ.

В эту субботу, 24 октября, в России будет отмечаться День подразделений специального назначения Вооруженных Сил РФ. Это профессиональный праздник всех действующих и бывших военнослужащих подразделений специального назначения. Именно в этот день в 1950 году маршал Советского Союза Василевский подписал директиву № ОРГ/2/395/832 с грифом «Секретно» о создании подразделений специального назначения для проведения действий в глубоком тылу вероятного противника.