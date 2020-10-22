Путин назвал С-400 лучшей в мире системой ПРО

Российская система противоракетной обороны С-400 на данный момент является лучшей в мире. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин в ходе встречи с участниками дискуссионного клуба «Валдай».

Путин упомянул о Турции, которая закупила системы С-400, несмотря на противодействие Соединенных Штатов и Европы. В этом контексте президент отметил независимую политику, проводимую турецким лидером Реджепом Тайипом Эрдоганом.

«Эрдоган проводит независимую политику. Решил, что нужна современная ПВО, сказал и купил С-400. Приятно и надежно работать», - сказал российский лидер.

Глава государства принимает участие в заседании дискуссионного клуба «Валдай» каждый год. На этот раз он общался с участниками по видеосвязи. В этом году XVII ежегодное заседание «Валдая» проходит с 20 по 22 октября в Москве. Тема - «Уроки пандемии и новая повестка: как превратить мировой кризис в возможность для мира». На мероприятие приглашены свыше 150 участников со всего мира.