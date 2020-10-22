Врач назвал простой способ определить наличие коронавируса

Врач и телеведущий Евгений Комаровский заявил, что потеря обоняния и вкусовых ощущений являются главными признаками наличия коронавирусной инфекции.

«Именно этот симптом может считаться диагностическим, то есть тест "Чем это пахнет?" намного точнее, чем любая термометрия», - сказал врач.

По словам Комаровского, у пациентов может пропадать обоняние и при гриппе, но в такой ситуации это обусловлено заложенностью носа, в то время как при коронавирусе насморк выражен слабее, а обоняние пропадает.

Кроме того, врач сказал, что COVID-19 воздействует на нервные клетки, которые воспринимают вкусы и запахи. Однако, отметил Комаровский, эти изменения имеют обратимый характер.

По данным оперштаба, за последние сутки в России выявили 15 971 новый случай коронавируса. При этом у 25,8% больных симптомов нет. За последние 24 часа выздоровели 11 428 человек, 290 умерли. Всего с начала эпидемии в России заразились 1 463 306 человек.

Также ранее в оперштабе заявили, что число умерших от коронавируса за сутки в России впервые превысило 300. По словам специалистов, это максимум за все время пандемии в стране.