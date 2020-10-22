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Путин назвал Армению и Азербайджан равными партнерами России

Ян Брацкий
18:57 22.10.2020
Боевые действия в Нагорном Карабахе российский лидер счел трагедией и худшим вариантом конфликта.
Путин назвал Армению и Азербайджан равными партнерами России
© Фото: pixabay

Армения и Азербайджан являются равными партнерами России. Так отношения с официальными Баку и Ереваном охарактеризовал президент Владимир Путин, выступая перед участниками дискуссионного клуба «Валдай».

«По нашим данным, в Карабахе погибли с начала нынешнего обострения в общей сложности с обеих сторон почти пять тысяч человек. Мы занимаем такую позицию, которая позволила бы нам пользоваться доверием обеих сторон», - отметил Путин.

По его мнению, конфликт в Нагорном Карабахе начался в прошлом с жестоких преступлений против армянского народа, и эту трагедию российский президент призвал не забывать.

«Для нас и Армения, и Азербайджан - равные партнеры. И для нас огромная трагедия, когда там гибнут люди. Мы хотим выстраивать полноценные отношения как с Арменией, так и с Азербайджаном», - добавил президент.

Бои в зоне конфликта в Нагорном Карабахе не прекращаются с 27 сентября, несмотря на заключенное перемирие. Москва неоднократно призывала стороны конфликта прекратить конфронтационную риторику по ситуации.

Официальная позиция Кремля состоит в том, что для реализации достигнутых договоренностей необходимо создать механизм контроля за соблюдением режима прекращения огня.

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