Путин заявил о готовности России к включению новейших вооружений в договор с США

Россия не против включения новейших вооружений «по носителям и боеголовкам» в договор с США о стратегических вооружениях. Такое заявление сделал президент РФ Владимир Путин, выступая на заседании международного дискуссионного клуба «Валдай».

«Мы не против, давайте учтем и в количестве носителей, и в количестве боеголовок, мы не возражаем», - сказал он.

Глава государства также сообщил, что новые вооружения у России появились в ответ на выход США из договора по ПРО.

«Да, пока таких систем действительно у США нет, так же как и у других стран, хотя все работают над этим и когда-нибудь это тоже появится», - объяснил президент.

Также в рамках мероприятия российский лидер с иронией обратился к тем странам, которые ждут «затухания» России. По словам Владимира Путина, «нас беспокоит только одно: как бы не простудиться на ваших похоронах».