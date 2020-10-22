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Путин: у мира не будет будущего, если не станет ограничений в гонке вооружений

Андрей Аркадьев
18:45 22.10.2020
Новые вооружения у России появились в ответ на выход США из договора по ПРО.
Путин: у мира не будет будущего, если не станет ограничений в гонке вооружений
© Фото: Globallookpress

У мира не будет будущего, если не станет ограничений в гонке вооружений, заявил президент РФ Владимир Путин в четверг на пленарном заседании дискуссионного клуба «Валдай».

«Вы спросили, есть ли будущее у договоров подобного рода, об ограничении вооружения. На мой взгляд, у мира не будет будущего, если не будет каких-то ограничений в сфере гонки вооружений. Вот о чем нам нужно всем задуматься, вот о чем мы призываем задуматься всех наших партнеров», - сказал глава государства.

Он добавил, что разговоры о включении Китая в Договор по сокращению стратегических наступательных вооружений должны подразумевать привлечение к этим договоренностям и других ядерных держав.

Президент подчеркнул, что Россия не цепляется за ДСНВ, безопасность РФ от его отсутствия не пострадает благодаря новейшим вооружениям.

Путин 16 октября предложил продлить действующий договор без всяких условий на год. На днях в МИД РФ заявили, что Москва готова вместе с Вашингтоном взять на себя обязательство о заморозке ядерных боезарядов ради продления СНВ-3 на год.

В феврале 2021 года истекает срок действия Договора об ограничении стратегических наступательных вооружений (СНВ). Документ был подписан 8 апреля 2010 года президентами РФ и США Дмитрием Медведевым и Бараком Обамой  и вступил в силу 5 февраля 2011 года. Он заменил Договор о СНВ 1991 года (ДСНВ) и после вступления в силу заменил Договор о сокращении стратегических наступательных потенциалов 2002 года (ДСНП). Соглашение можно продлить по согласию сторон, но не более чем на пять лет.

Согласно Договору СНВ-3, стороны сокращают количество своих ядерных боезарядов до 1,5 тысячи единиц, а также ограничивают количество другого вооружения, в том числе межконтинентальных баллистических ракет.

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