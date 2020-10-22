Путин заявил, что Россия справится с санкциями

Россия справится с последствиями санкций, которые были введены странами Запада. Об этом заявил президент Владимир Путин.

Выступая на заседании международного дискуссионного клуба «Валдай», глава государства напомнил, что недавно РФ с площадки ООН обращалась с предложением отменить хотя бы на время ограничительные меры в экономике и гуманитарной сфере.

«Я сейчас совсем не имею в виду санкции в отношении России - бог с ними, мы справимся с этим. Но есть много других стран, которые страдают от коронавирусной инфекции и нуждаются даже не в той помощи, которая может прийти со стороны, а хотя бы в снятии ограничений в той же гуманитарной сфере: в поставках медикаментов, в кредитных ресурсах, в оборудовании, в обмене технологиями», - объяснил российский лидер свою позицию.

Путин при этом подчеркнул, что некоторые западные страны говорят о гуманизме, но в то же время ограничения отменять не спешат. Президент России призвал их быть честными с самими собой и уходить от двойных стандартов.

Также в рамках мероприятия глава государства с иронией обратился к тем странам, которые ждут «затухания» России. По словам Владимира Путина, «нас беспокоит только одно: как бы не простудиться на ваших похоронах».