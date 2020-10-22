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Путин заявил об отсутствии необходимости возвращаться к ограничениям из-за COVID-19

Ян Брацкий
18:26 22.10.2020
По мнению президента России, меры противодействия коронавирусной инфекции должны стать предметом широкой международной дискуссии.
Путин заявил об отсутствии необходимости возвращаться к ограничениям из-за COVID-19
© Фото: ТРК Звезда

Пандемия коронавирусной инфекции может послужить точкой отсчета для трансформации мировых процессов. Об этом заявил президент Российской Федерации Владимир Путин, выступая по видеосвязи перед участниками дискуссионного клуба «Валдай».

«Эпидемия коронавируса серьезно изменила общественную, деловую, международную жизнь, повседневную, привычную жизнь каждого человека. Нам еще предстоит глубоко осмыслить, как эпидемия повлияла и повлияет на настоящее и будущее человечества», - заявил Владимир Путин.

Впервые о коронавирусе мир узнал в конце прошлого года. Эпицентром заражения стал многомиллионный китайский город Ухань в провинции Хубэй. Власти КНР ввели строгие меры карантина, но вирус успел распространиться по миру.

Согласно данным Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), сегодня насчитывается более 41 миллиона инфицированных COVID-19.

«В противостоянии этой угрозе мировое сообщество пытается предпринять определенные действия, мобилизоваться, и кое-что совместно уже делается, однако далеко не все то, что надо бы и необходимо было бы сделать перед лицом общего вызова. И эти упущенные возможности - также предмет для откровенной международной дискуссии», - добавил российский лидер.

Президент принимает участие в заседании дискуссионного клуба «Валдай» каждый год. В этот раз он общался с участниками по видеосвязи.

В этом году XVII ежегодное заседание «Валдая» проходит с 20 по 22 октября в Москве. Тема - «Уроки пандемии и новая повестка: как превратить мировой кризис в возможность для мира». На мероприятие приглашены свыше 150 участников со всего мира.

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