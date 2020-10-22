Путин заявил, что испытывает гордость за Россию и россиян

Президент России Владимир Путин на заседании дискуссионного клуба «Валдай» заявил, что испытывает гордость за страну, россиян и за их готовность помогать друг другу всем возможным.

«Я в очередной раз в самые тяжелые моменты развития пандемии испытал и, честно скажу, испытываю чувство гордости за Россию, за наших граждан, за их готовность делать друг для друга все возможное», - заявил президент.

Прежде всего, сказал Путин, он испытывает гордость за российских врачей, медсестер, сотрудников скорой помощи, «за всех без исключения, на ком держится отечественная система здравоохранения».