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Путин заявил, что испытывает гордость за Россию и россиян

Анна Назайкина
18:27 22.10.2020
Президент РФ участвует в заседании дискуссионного клуба «Валдай» по видеосвязи.
Путин заявил, что испытывает гордость за Россию и россиян
© Фото: Евгений Биятов, РИА Новости

Президент России Владимир Путин на заседании дискуссионного клуба «Валдай» заявил, что испытывает гордость за страну, россиян и за их готовность помогать друг другу всем возможным.

«Я в очередной раз в самые тяжелые моменты развития пандемии испытал и, честно скажу, испытываю чувство гордости за Россию, за наших граждан, за их готовность делать друг для друга все возможное», - заявил президент.

Прежде всего, сказал Путин, он испытывает гордость за российских врачей, медсестер, сотрудников скорой помощи, «за всех без исключения, на ком держится отечественная система здравоохранения».

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