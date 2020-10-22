«Не простудиться бы на ваших похоронах»: Путин ответил тем, кто ждет затухания России

Президент РФ Владимир Путин с иронией ответил тем странам, которые ждут «затухания» России. По словам главы государства, «нас беспокоит только одно: как бы не простудиться на ваших похоронах».

«Укрепляя нашу страну, глядя на то, что происходит в мире, в других странах, хочу сказать тем, кто еще ждет постепенного затухания России: нас в этом случае беспокоит только одно: как бы не простудиться на ваших похоронах», - сказал российский лидер в ходе выступления на заседании международного дискуссионного клуба «Валдай».

Путин также затронул тему послевоенного устройства мира. Он, в частности, напомнил, что СССР больше не существует, а роль Британии сильно изменилась. Также президент высказал мнение, что «Россию кто-то попытался списать со счетов».

«По сути, послевоенный миропорядок был создан тремя державами-победительницами: Советским Союзом, США, Великобританией. Изменилась роль Великобритании за это время, СССР вообще не существует, а Россию кто-то попытался вообще списать со счетов», - объяснил он.

При этом глава государства подчеркнул, что Россия адекватно оценивает свои интеллектуальные, территориальные, экономические и военные возможности, которые, по его словам, являются «нашим потенциалом».